آمنة: دربنا 600 موظف على أساسيات التحول الرقمي لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تدريب 600 موظف تم اختيارهم للانتقال للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكونوا مؤهلين ومدربين على كل البرامج المهمة ومواكبة بيئة العمل بالعاصمة الجديدة خاصة أساسيات التحول الرقمى والتطوير المؤسسى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة الرقمية للمشروعات.

جاء ذلك، خلال مباشرة العمل من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقده المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت وكل متطلبات العمل للتيسير والتسهيل على العاملين في أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع.

وقال إن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة تمثل نقلة نوعية وإدارية وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المطور في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في كل القطاعات والمجالات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى عملية الانتقال تهدف أيضاً إلى تحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية وحوكمة الإدارة.

وأضاف، أن مبنى الوزارة الجديدة بالحى الحكومي يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات من قبل الدولة والخاصة بآليات العمل وتشغيل كل مكونات المبنى للحفاظ عليه في ظل سعى الحكومة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاج لكل العاملين بالجهاز الإداري بإمكانيات أكثر تطوراً وخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين.

وأكد حرصه على تذليل أي عقبات أو تحديات أمام الموظفين والعاملين المنتقلين للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وإتخاذ الإجراءات المرنة التي تساعدهم على التكيف مع عملية الانتقال، لافتاً إلى توفير وسائل الانتقال والمواصلات إلى مقر الوزارة بالحى الحكومي وذلك حرصاً منها على التيسير والتسهيل على الموظفين في بداية انتقالهم حتى يتم استكمال إجراءات التعاقد مباشرة مع منظومة النقل الجماعى التي وفرتها الدولة عن طريق وزارة النقل وتحديد مسارات النقل اليومية للموظفين.