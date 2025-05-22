تعديل موعد مباراة كأس السوبر للكرة النسائية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل موعد مباراة كأس السوبر لكرة القدم النسائية لتقام في بداية الموسم الجديد، موسم 2025-2026.

وكتب الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الموافقة على إقامة مباراة كأس السوبر للكرة النسائية بداية الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026 بدلا من يوم 30 مايو الجاري كما كان مقررًا».

وأضاف البيان: «تقام المباراة بين فريقي مسار (بطل الدوري)، والفريق الفائز من وادي دجلة والأهلي في نهائي كأس مصر للكرة النسائية غدًا الجمعة».

ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة النسائية مع فريق وادي دجلة، غدًا الجمعة، بعدما أقصى الأهلي فريق مسار من نصف النهائي بركلات الترجيح.