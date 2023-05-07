 ضبط متهم بقتل شخص لخلافات مالية في قنا - بوابة الشروق
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ضبط متهم بقتل شخص لخلافات مالية في قنا

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 7 مايو 2023 - 3:26 م | آخر تحديث: الأحد 7 مايو 2023 - 3:26 م
ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قنا القبض على المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شخص مما أدى لمقتله خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

تلقي مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، بلاغا من مستشفى العام بإستقبالها عامل- مقيم بدائرة المركز- متوفى إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

وبسؤال شقيقة المجنى عليه قررت بنشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، وعاطل- مقيم بذات الناحية، لوجود خلاف مالى بين المجنى عليه وأحد أقارب المتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.

تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونيةحيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة.

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