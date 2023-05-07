أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة العربية بداية حركة وليست نهاية مطاف

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أن عودة سوريا للجامعة العربية بداية حركة وليست نهاية مطاف، مشيرا أن الأمر لا يعني أن الأزمة جرى حلها بل يعني مساهمة الدول العربية بالحل.

وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، إن "إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا هو قرار خاص بكل دولة".

وبعد غياب 12 عاما، عادت سوريا إلى الحضن العربي، وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم.

وأعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي اليوم، أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها وشغل مقعدها في مجلس الجامعة، اعتبارا من اليوم.

وأضاف البيان، أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 7 مايو2023".