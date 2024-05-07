محافظ الغربية يتابع الأعمال في محور طريق أم القرى بحي ثان طنطا

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تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأعمال الجارية في محور طريق أم القرى الذي يربط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي، بطول 700 متر وعرض 18 متراً، وأرصفة بعرض 1.5 متر من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر.

ويعد هذا المحور مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة، مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وشدد على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قوى التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.