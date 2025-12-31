مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تتهم روسيا بعرقلة التقدم الحقيقي نحو السلام

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأربعاء، إن ادعاء روسيا بأن أوكرانيا شنت في الآونة الأخيرة هجمات على مواقع حكومية رئيسية في روسيا هو «تشتيت متعمد للانتباه».

وكتبت في تدوينة عر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «تهدف موسكو إلى عرقلة التقدم الحقيقي نحو السلام الذي تحرزه أوكرانيا وشركاؤها الغربيون».

وأضافت: «لا ينبغي لأحد أن يقبل ادعاءات لا أساس لها من الصحة من المعتدي الذي يستهدف بشكل عشوائي البنية التحتية والمدنيين في أوكرانيا منذ بداية الحرب»، بحسب تدوينتها.

Russia’s claim that Ukraine recently targeted key government sites in Russia is a deliberate distraction. Moscow aims to derail real progress towards peace by Ukraine and its Western partners.



No one should accept unfounded claims from the aggressor who has indiscriminately… — Kaja Kallas (@kajakallas) December 31, 2025

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق بقايا طائرة مسيرة أوكرانية كبيرة الحجم، قالت إنها أُسقطت أثناء توجهها نحو مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود.

ووفق بيان الدفاع الروسية، فإن المسيرة كانت تحمل شحنة متفجرة تزن نحو 6 كيلوجرامات، وتم رصدها والتعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي قبل وصولها إلى هدفها.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الوزارة حطام الطائرة المسيرة بعد إسقاطها، حيث بدت سوداء اللون وكبيرة الحجم، في موقع الاعتراض.