كايا كالاس: ادعاءات روسيا بشأن هجمات أوكرانية تشتيت متعمد للانتباه

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إن ادعاء روسيا بأن أوكرانيا شنت في الآونة الأخيرة هجمات على مواقع حكومية رئيسية في روسيا هو "تشتيت متعمد للانتباه".

وأضافت كالاس، خلال منشور عبر منصة إكس: "تهدف موسكو إلى عرقلة التقدم الحقيقي نحو السلام الذي تحرزه أوكرانيا وشركاؤها الغربيون"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكدت، أنه "لا ينبغي لأحد أن يقبل ادعاءات لا أساس لها من الصحة من المعتدي الذي يستهدف بشكل عشوائي البنية التحتية والمدنيين في أوكرانيا منذ بداية الحرب".

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، إن أوكرانيا شنت سلسلة هجمات بطائرات بدون طيار، أمس الثلاثاء، استهدفت موسكو وأجزاء من غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إصابة شخص بالقرب من العاصمة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت ما مجموعه 27 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات بداية من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، منها 3 طائرات فوق منطقة موسكو.