وزير الدفاع الألماني يصر على زيادة الميزانية الدفاعية بعدة مليارات من اليورو

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن إصراره في مفاوضات الميزانية الجارية على زيادة الميزانية المخصصة لوزارته بمقدار عدة مليارات من اليورو.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن الدفاع الموثوق يحتاج إلى ميزانية مستدامة وموثوقة.

وخلال النسخة الرابعة والسبعين من مؤتمر ما وراء البحار في هامبورج، قال بيستوريوس اليوم الاثنين:" لهذا السبب فالأمر الثابت بالنسبة لي هو أنه لا مفر من استثمار دائم لما لا يقل عن 2% من ناتجنا الاقتصادي الوطني في القدرات الدفاعية على الصعيد الوطني وصعيد الحلف (شمال الأطلسي/ناتو/)".

وأيضا بيستوريوس:" أمننا المشترك مكلف. لكنني على قناعة بأن هذه أموال سيتم استثمارها بشكل جيد لأننا في ألمانيا بالتحديد نعرف قيمة الوعد بالأمن المشترك".

وتابع بيستوريوس أن روسيا كانت وستظل هي أكبر تهديد بالنسبة للأمن والسلام في المنطقة الأورو أطلسية، وقال: " لهذا السبب فإن مهمتنا هي مساعدة أوكرانيا على النصر".

وفي إشارة إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، قال بيستوريوس: "لا يمكننا أن نقف على الهامش وننتظر لنرى ما سيحدث".

وحذر الوزير الألماني من التساهل في استخدام التعبيرات وقال إن ما يحدث ليس صراعا بين دولتين بل هو " حرب عدوانية إمبريالية مخالفة للقانون الدولي لا تهدف إلا إلى حرمان أوكرانيا من سيادتها الإقليمية، وحرمان الشعب من حريته وضم أراض سيادية".

يذكر أن بيستوريوس يشعر بالقلق حيال قوام القوات المسلحة الألمانية؛ وقال الوزير إن هذا الأمر يرتبط بالخدمة العسكرية الأساسية أو حتى بتطبيق خدمة إجبارية عامة، مشيرا إلى أنه أمر وزارته في الوقت الحالي بإعداد خيارات مختلفة مفتوحة النتائج في هذا الشأنن وسيعلن بيستوريوس عن مقترح ملموس خلال الأسابيع المقبلة.