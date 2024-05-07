السلطات التركية: غلق مضيق البوسفور إثر جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا

قالت السلطات التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مضيق البوسفور الذي يربط بين البحر الأسود والبحر المتوسط، مغلق الآن أمام حركة الملاحة، إثر جنوح سفينة شحن قادمة من أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

وتحمل السفينة "أليكسيس"، منتجات غذائية من أوكرانيا إلى مصر.

وقال متحدث باسم مديرية السلامة الساحلية لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، إن السفينة تعرضت لعطل في محركها عند خروجها من الممر المائي.

وأضاف المصدر، أن جهود الإنقاذ جارية بالفعل.

جدير بالذكر أن مضيق البوسفور يعد قناة مزدحمة، وهو بمثابة بوابة لمرور الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.