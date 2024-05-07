أكد محمد الشامي، لاعب المصري، أن النادي البورسعيدي لا يقل استقرارا عن الأهلي والزمالك وبيراميدز، ولا يستبعد التتويج بلقب الدوري الفترة المقبلة.

انضم محمد الشامي للمصري في بداية الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

قال محمد الشامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»:" كنت أود الاستمرار مع الإسماعيلي لأنني كنت أشعر بالسعادة مع الدراويش، ولكن لم يحقق النادي كل ما اتفقت عليه مع الإدارة".

أضاف الشامي:" في نفس التوقيت كان المصري قد تحدث معي من قبلها عن طريق كامل أبو علي وأخبرته إن خياري الأول سيكون المصري في حال لم أستمر مع الإسماعيلي".

أشار:" قال لنا علي ماهر من أول يوم لنا في النادي أجعلوا أعينكم على الدوري، ومن ناحية الاستقرار.. المصري ليس أقل من الأهلي والزمالك وبيراميدز ولما لا نتوج باللقب؟".

أتم:" طريقة علي ماهر في التدريب أوروبية وتحببك في التدريبات والمباريات تحت قيادته لأنه يحب عمله بشكل كبير".

شارك محمد الشامي مع المصري منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.