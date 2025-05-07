الرئيس اليوناني: مصر دولة كبيرة في المنطقة وتسعى لإرساء السلام

قال الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، إن مصر دولة كبيرة في المنطقة وتسعى لإرساء السلام، مؤكدًا أنها تلعب دورًا كبيرًا في هذا السياق.

وأعرب خلال استقباله للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة اليونانية أثينا، صباح الأربعاء، عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح البلدين والشعبين.

وأضاف: «نعيش في عالم مضطرب، لكن بإمكان مصر واليونان لعب دور مهم في هذا السياق، من خلال العلاقات المتميزة».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، لدى وصوله إلى قصر الرئاسة اليوناني، حيث كان في استقباله نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس.

وعزف النشيد الوطني لكل من مصر واليونان، قبل أن ينتقل الرئيسان فيما بعد إلى إحدى القاعات لقعد جلسة مباحثات ثنائية.

ويجري الرئيس السيسي، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيجري خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.

كما سيترأس الجانب المصري في الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيترأس الجانب اليوناني في الاجتماع، حيث من المقرر أن يناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة، التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.

كما ستشهد الزيارة توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاءات الرئيس مع المسئولين اليونانيين ستتضمن بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.