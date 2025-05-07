مؤسسة آدم حنين ترفض إقامة معرض تحية لآدم حنين للفنان البحريني خالد فرحان لهذا السبب

أصدرت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي بيانًا حول معرض "تحية لآدم حنين" المقرر إقامته اليوم الأربعاء للفنان البحريني خالد فرحان في مركز الهناجر بدار الأوبرا، تطالب فيه بعدم إقامة المعرض، وتم إيضاح أسباب هذا الطلب من خلال بيان رسمي.

وتضمّن بيان المؤسسة، الذي نُشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "التعدي على أعمال الفنان الكبير آدم حنين في معرض «تحية لآدم حنين» لخالد فرحان... مؤسسة آدم حنين للفنون التشكيلية تطلب عدم إقامة معرض تحية لآدم حنين، وتحرر محضرًا بالتعدي على أعمال الفنان الكبير آدم حنين".

وأضاف البيان: "حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية لأعمال الفنان الكبير آدم حنين، فقد قام السيد الأستاذ الدكتور حسام لطفي، المستشار القانوني لمؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، يوم الثلاثاء السادس من مايو ٢٠٢٥، بتحرير محضر في نقطة شرطة الجزيرة بواقعة تعدي الأستاذ خالد فرحان على أعمال الفنان آدم حنين، وتنفيذ نماذج مماثلة لها بالمخالفة للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتهيب مؤسسة آدم حنين بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة باتخاذ اللازم نحو الحفاظ على تراث الفنان الكبير آدم حنين، وعدم إقامة معرض تحية لآدم حنين المزمع إقامته اليوم بمركز الهناجر، وذلك للتعدي على أعمال الفنان الكبير آدم حنين، واستنساخها، واستخدام اسم الفنان الكبير في الدعاية للمعرض".



