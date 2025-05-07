رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الهجمات على باكستان "جبانة"، وحذر الهند من أن الأمة والقوات المسلحة الباكستانية مستعدة تماما للتعامل مع كل التحديات.



وقال رئيس الوزراء في بيان بشأن الوضع الأمني ​​الأخير في البلاد، إن "العدو الخبيث نفذ هجوما جبانا على خمسة مواقع في باكستان، وهو ليس هجوما على سلامة الأراضي الباكستانية فحسب، بل هو أيضا محاولة لتعريض السلام في المنطقة للخطر".

وأضاف: "باكستان لديها كل الحق في الرد المناسب على هذا العمل الحربي الذي فرضته الهند، وقد تم تقديم هذا الرد المناسب بالفعل".

وشدد على أن "الأمة بأكملها موحدة وتقف إلى جانب القوات المسلحة الباكستانية، والروح المعنوية للأمة الباكستانية بأكملها مرتفعة".

وأعرب رئيس الوزراء عن تصميمه على إحباط نوايا العدو، قائلا: "الأمة الباكستانية والقوات المسلحة الباكستانية تعرفان كيفية التعامل مع العدو بشكل جيد للغاية ولن تسمحا للعدو أبدا بالنجاح في تحقيق أهدافه الشريرة".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني مساء يوم الثلاثاء، تعرض بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد لهجوم هندي صاروخي استهدف محطة كهرباء، مشددا على أن نيودلهي ستتلقى ردا حازما.

أكد الجيش الهندي تنفيذ ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان، وأعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لسيطرتها.