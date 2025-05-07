شهيد ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة

استُشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي شارع الحجر بحي التفاح شرقا.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر دموية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، آخرها قصف مطعم مكتظ وقبلها مدرستان للنازحين، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، أن «المجازر الدامية استهدفت بشكل متعمّد تجمّعات المدنيين والنازحين، وتركّزت في قصف مدرستين تؤويان أكثر من 10 آلاف نازح، بالإضافة إلى استهداف مطعم وسوق شعبي مزدحم بالمدنيين».

وذكر أن استهداف الاحتلال للمطاعم والمدارس ومراكز الإيواء - 235 مركز إيواء تم استهدافها - يُعبّر عن نية واضحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والضحايا من بين النازحين الآمنين، وهو ما يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداداً لنهج الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأدان المكتب هذه المجازر المستمرة، مُحملًا الاحتلال ومن يدعمه، المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.