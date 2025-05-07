رئيس وزراء قطر: قلقون من استمرار التصعيد بين باكستان والهند

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أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء، عن قلق بلاده البالغ من استمرار التصعيد بين باكستان والهند.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن، اليوم، مع محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني.

جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأزمة بين باكستان والهند، وسبل حلها عبر الدبلوماسية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم بلاده الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار والوسائل السلمية.