استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، نظيره السوري أحمد الشرع، لدى وصوله إلى قصر الإليزيه، في إطار زيارة رسمية يجريها لباريس.

جاء ذلك وفق مشاهد مصورة نقلتها قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات بين الرئيسين، تشمل "التحديات الأمنية واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، والعلاقات مع دول الجوار".

وفي وقت سابق، وصل الشرع إلى مطار شارل ديجول في باريس، بأول زيارة إلى دولة أوروبية، تلبية لدعوة من الرئيس ماكرون.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وفي يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة الشرع، رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.