 رئيس الوزراء: نجري مفاوضات لشراكات بين القطاع الخاص المصري والسعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء: نجري مفاوضات لشراكات بين القطاع الخاص المصري والسعودي

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 7:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 7:03 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مستثمرين سعوديين أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم بمصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يأتي في ضوء التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة.

وصرح رئيس الوزراء، بأن ما يتم التفاوض عليه حاليًّا هي شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وعبر عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة من خلال الوصول إلى اتفاقيات، أن يتم الإعلان تباعًا عن هذه الشراكات.

ولفت إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي جرى عرضها على الجانب السعودي، الذي يدرس بدوره هذه الأمور في الوقت الحالي.

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