ضبط 8320 قرصا ساما ولحوم غير صالحة للاستهلاك في البحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة أحمد فرغلي، رئيس الوحدة، وبمشاركة الدكتور عادل حماد، مدير الإدارة البيطرية، والمهندس محمد فوزي، مدير الإدارة التموينية، ويوسف منصور، مدير الرقابة التموينية، حملة تفتيشية مكبرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 كيلو لحوم مفرومة ومتبلات متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتم ضبط 5 كيلو لحوم مفرومة مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8320 قرص سام لحفظ الغلال بأحد مخازن المبيدات، وغير مصرح بتداولها للجمهور، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وتم ضبط 96 عبوة مبيدات حشرية ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية، مع التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وتحرير محضرين بيئة.

وتشكلت اللجنة من أحمد حمودة، رئيس قسم البيئة، والسعيد هيكل، مفتش أول رقابة تموينية.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن المبيدات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.