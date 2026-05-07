حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملة تموينية مكبرة على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية، بقيادة مجدي عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط؛ تنفيذا لتوجيهات تكثيف الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق، وضبط الأسعار والمخالفات، مع تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز لضمان توفير الأسطوانات للمواطنين ومنع التلاعب في توزيع الحصص.

وأوضح بيان أصدرته مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 محضرا متنوعا، بينها 9 محاضر في مجال المخابز، شملت 4 محاضر لنقص الوزن، ومحضرين لمخالفات المواصفات، ومحضرا لتعطل الميزان الحساس، ومحضر تشغيل عمالة بدون شهادات صحية بأحد المخابز البلدية، إضافة إلى محضر لعدم وجود سجل زيارات.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 36 محضرا، تضمنت 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، إلى جانب تحرير محضر لعدم إعلان الأسعار بمخبز سياحي، وآخر لعدم وجود شهادة صحية بمخبز سياحي.