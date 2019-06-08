مندوب السعودية لدى الامم المتحدة: إيران أرادت أن ترسل رسالة من الهجوم على السفن

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن إيران أرادت أن ترسل رسالة معينة من الهجوم على السفن الـ4 قبالة سواحل الإمارات، إلا أنه اعتبر أن طهران "لا ترغب في قيام حرب".

وأكد المعلمي - في مقابلة مع قناة (العربية -الحدث) أن لدى الرياض "قناعة بأن إيران تقف وراء استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات"، مضيفاً: "لا نستبعد أن يكون لدى واشنطن أدلة عن الجهة المتورطة في الهجوم على السفن".

وتابع المعلمي: "إيران أرادت أن ترسل رسالة من الهجوم.. ولا ترغب في قيام الحرب".

وفي سياق متصل، أكد أن التقرير المقدم للأمم المتحدة عن هذه الحادثة "كان تقنيا ولم يتطرق للجوانب السياسية".

وكان المعلمي أكد الخميس أن "هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم 12 مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة".

وقال المعلمي، في مؤتمر صحفي مشترك لمندوبي الدول الثلاث (السعودية والإمارات والنرويج) عقد مساء الخميس عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران".

وحث المعلمي مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بأن لا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.