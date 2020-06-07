هيئة بحثية: هناك دلالات على تدهور اقتصاد كوريا الجنوبية بسبب فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة بحثية كورية جنوبية، اليوم الأحد، إن هناك دلالات على تدهور الاقتصاد بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن معهد التنمية الكوري القول إن "الاقتصاد الكوري ينكمش بصورة كبيرة بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا".

وقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5% في شهر أبريل الماضي، بعدما أضر الفيروس بالصادرات والاستهلاك الخاص.

وانخفض الإنتاج الصناعي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليمثل بذلك أكبر نسبة تراجع للإنتاج الصناعي منذ فبراير 2011.

وقال المعهد: "الإنتاج الصناعي تراجع في شهر أبريل الماضي بصورة كبيرة بسبب انخفاض الطلب المحلي والأجنبي".

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت بنسبة 23.7% في شهر مايو الماضي في ظل تأثير فيروس كورونا على سلاسل الإمداد العالمية.

وقد توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير بسبب فيروس كورونا.

وتوقع الصندق انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام.