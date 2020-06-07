«ملاحة الإسكندرية» تناقش التحديات التى تواجه التوكيلات وشركات الشحن

ناقشت غرفة ملاحة الإسكندريه التحديات التى تعانى منها شركات التوكيلات الملاحية والشحن بداخل ميناء الإسكندرية، تبعا لتصريحات محمد مصيلحى رئيس الغرفة.

قال مصيلحى إن الغرفه ناقشت تلك التحديات على هامش حوار مجتمعى بميناء الإسكندرية بمشاركة كل الجهات المعنية بهدف إيجاد حلول لتلك التحديات.

وذكر أن تطبيق قرار حظر التجوال أدى إلى منع ممثلى شركات التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ من التواجد بداخل الميناء أثناء فترات الحظر.

وأضاف رئيس الغرفة أن الربان طارق شاهين رئيس هيئة الاسكندرية ناقش ذلك مع مدير أمن الميناء وتم الاتفاق على استثناء العاملين من ذلك القرار ولكن بشرط حصولهم على تصاريح من جانب الغرفة.

كما تم مناقشة قيام بعض الأكمنة بايقاف الشاحنات المتنقلة بين الموانئ على الرغم من صدور قرار دولة رئيس الوزراء بالسماح بمرور تلك الشحنات.

وذكر أنه تم ارسال تعليمات إلى جميع النقاط باستثناء سير الشاحنات خلال فترة الحظر مما يساهم تجنب حدوث أزمة فى إمدادات السلع الإستراتيجية.

وذكر أن مسئولى الحجر الصحى وعدوا باعتماد عدد من الشركات الجديدة للقيام بتعقيم الحاويات داخل الدائرة الجمركية وبالملاحق الخارجية.

كما تم مناقشة قلة عدد الارصفة المتاحة لاستقبال السفن بداخل ميناء الإسكندرية نظرا لعمليات التطوير والترميم التى تقوم بها الهيئة حيث توقف رصيف 27 للتعميق ورصيف 41 لمعالجة بعض الشقوق ولمدة شهرين.