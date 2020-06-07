هاني شاكر: حوالي 24 ألف أسرة في نقابة الموسيقيين متضررة من أزمة كورونا

قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك حوالي 24 ألف أسرة داخل النقابة متضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مشيرًا إلى أن النقابة قدمت منحًا للعاملين غير المنتظمين في النقابة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن النقابة صرفت خلال الثلاثة أشهر الماضية حوالي 11 مليون جنيه معاشات وعلاج للعاملين في النقابة، مطالبًا بوضع قطاع الموسيقى في عين الاعتبار مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وافق على دفع إعانات للمستحقين في القطاع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الموسيقيين اتجهوا للعمل في قطاعات أخرى غير الموسيقى.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية عن استيائه لما وصل إليه الموسيقيين أثناء أزمة كورونا المستجد، مؤكدًا أن هناك العديد من البيوت المتضررة من آثار الأزمة.