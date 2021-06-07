طالبان تتمدد في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية

في إضافة إلى المكاسب العسكرية لطالبان في أفغانستان منذ البداية الرسمية لانسحاب القوات الدولية، استولى مسلحو طالبان على منطقتين أخريين، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الاثنين.



وفي إقليم فارياب شمالي البلاد، تخلت القوات الحكومية عن مركز مقاطعة قيصر الذي يضم كبار المسؤولين المحليين، في وقت متأخر من أمس الأحد.



وفرت القوات إلى قمة تل في قرية قريبة بعد أيام من القتال العنيف، بما في ذلك هجوم بسيارة مفخخة يوم السبت على مقر للشرطة المحلية أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.



وقال مصدر موثوق به في المحافظة طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك مخاوف من مقتل أو جرح أو أسر نحو 100 جندي في الأيام الأخيرة.



وأفاد عضوا المجلس الإقليمي عبد المنان قاطي وفاضل حق محمدي إن عددا قليلا فقط من القوات واصل المقاومة اليوم الاثنين من أعلى التل.



وفي الوقت نفسه، قال مسؤول اليوم الاثنين إن طالبان سيطرت على منطقة شهراك في إقليم جور غربي البلاد مساء أمس الأحد.



وفي تصريحات للصحفيين، قال حاكم إقليم جور، عبد الظاهر فايزادة إنه من أجل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، انسحبت القوات الحكومية تكتيكيا من وسط المنطقة.



وأضاف فايزادة أن الاشتباكات مع المسلحين أمس الأحد أسفرت عن مقتل سبعة أفراد من قوات الأمن وإصابة ثلاثة آخرين.



ومنذ بداية الانسحاب الرسمي لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في الأول من مايو، سقطت تسع مناطق على الأقل في يد طالبان.