كندا: أونتاريو تبدأ خطة إعادة فتح الاقتصاد الجمعة المقبل

أعلنت مقاطعة أونتاريو الرئيسية في كندا، اليوم الإثنين، أنها ستبدأ أول خطوة من خطتها لإعادة الفتح يوم الجمعة، مما يسمح لمتاجر التجزئة غير الأساسية بإعادة فتحها لأول مرة منذ شهور.

كانت حكومة رئيس الوزراء في المقاطعة الأكبر في كندا، دوج فورد، قد حددت في السابق موعدا مستهدفا هو 14 يونيو للدخول رسميا في الخطوة الأولى من خطة إعادة الفتح المكونة من ثلاث خطوات، لكنها اختارت بدلاً من ذلك القيام بذلك اعتبارا من الساعة 12:01 صباح يوم الجمعة المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان مقاطعة أونتاريو عن 525 حالة إصابة جديدة فقطة بفيروس كوفيد-19، وهو أقل عدد إصابات تم تسجيله منذ يوم 27 سبتمبر الماضي.

وتعتبر مقاطعة أونتاريو هي المقاطعة الرئيسية، والتي تتواجد بها مدينة أوتاوا العاصمة الفيدرالية لكندا، ومدينة تورونتو أكبر المدن الكندية على الإطلاق، بجانب أنها أكثر المقاطعات ازدحاما بالسكان وأكبرها اقتصادا.