قال الدكتور خالد مجاهد، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت خدمة تلقيح كبار السن ضد فيروس كورونا داخل المنازل منذ شهر أبريل الماضي، لافتًا إلى تخصيص الرقم الساخن 1440 لحجز طلبات تلقي التطعيم.



وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الوزارة اتبعت استراتيجية تبدأ بتلقيح كبار السن والفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى الانتقال لتطعيم القطاعات الاقتصادية في الدولة ضمن الاستراتيجية.



وأشار إلى الانتهاء من تلقيح 100% من العاملين في القطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كأولوية لعودة السياحة، إضافة إلى قطاعات البترول والتعليم والبنوك؛ حفاظًا على عجلة الاقتصاد.



وتوجه متحدث الصحة بالشكر على المشاركة الفعالة للبنوك في مبادرة الرئيس «القضاء على قوائم الانتظار» وتحمل نفقات التبرع لتلقيح المواطنين، معقبًا: «مستمرون في تلقيح الأولويات، ولدينا حجم كبير من العمالة تحدث فارقًا في الدولة».





