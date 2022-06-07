أمريكا تحظر عمل شركات الخدمات الاحترافية في روسيا

فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حظرا على الشركات الأمريكية التي تقدم خدمات احترافية من العمل في السوق الروسية، مع إعطائها مهلة 30 يوما، بموجب عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.



ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، يتعين على الشركات التي توقع عقودا مع الحكومة الأمريكية الالتزام بشروط "لائحة الاستحواذ الاتحادية" فيما يتعلق بالتعهدات المرتبطة بالعقوبات وأعمال مقاوليها من الباطن.



ويواجه المخالفون للحظر عقوبات مدنية وجنائية.



ويأتي قسم كبير من رد فعل الولايات المتحدة على غزو روسيا لأوكرانيا في شكل قيود على التعاملات المسموح بها مع روسيا ومواطنيها والشركات الروسية.



وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إل. يلين في بيان: "منع روسيا من الحصول على الخدمات الاحترافية الأمريكية القيِّمة يصعد الضغوط على الكرملين ويقلل قدرته على التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وشركاؤنا".