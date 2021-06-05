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أمريكا تحظر على المستثمرين شراء أدوات الدين الروسية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 9:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 9:42 م

صعدت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتها المالية على روسيا، وفرضت قيودا على شراء المستثمرين لأدوات الدين الروسية في السوق الثانوية، وهو ما أدى إلى وقف تداول هذه الأدوات أمس في ظل محاولة المستثمرين فهم القرار الأمريكي الأخير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية القول إن القواعد الجديدة تعني أن الشركات الأمريكية تستطيع الاحتفاظ بما لديها من أصول روسية أو بيعها لكنها لا تستطيع شراء أي أصول روسية.

وتشمل هذه القيود سندات الشركات وسندات الخزانة الروسية وكذلك أسهم الشركات الروسية.

وأضافت بلومبرج أن مكتب إدارة الأصول الأجنبية قام بتحديث موقعه على الإنترنت مساء أمس ليقول إن المتعاملين في سوق المال الأمريكية محظور عليهم شراء أي أدوات دين أو أسهم روسية جديدة أو قائمة.

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