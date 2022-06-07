إخماد حريق بمحل ألعاب وسط الإسكندرية دون خسائر بشرية

أخمدت 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بقيادة العميد محمد الحلو، اليوم الإثنين، حريقًا نشب في محل ألعاب أطفال، كائن في شارع سان باشا، المتفرع من أسطنبول، التابع لنطاق حي وسط، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارين من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيدان ورود بلاغًا من الأهالي حول نشوب حريقًا بمحل ألعاب أطفال مكون من 3 طوابق كائن في محطة الرمل، وسط المحافظة.

ووفقا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المحال والمنطقه السكنية المجاورة.

وبالفحص الأولي تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماسٍ كهربائي، وتسبب في تفحم محتويات المحل بالكامل؛ نظرًا لإحتواءه على ألعاب أطفال مصنوعة من البلاستيك والأقمشة، مما ساعد في تصاعد ألسنة اللهب بكثافة.

جرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، بعد قطع المرافق عنه؛ لحين انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.