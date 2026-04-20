السيد البدوي يصدر قرارا بتأسيس اتحاد رجال الأعمال الوفديين

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، قرارًا حمل رقم 80 لسنة 2026، بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين" ويتشكل من أصحاب ورواد الأعمال بالحزب.

وأشار رئيس الوفد في المادة الأولى من القرار الصادر بتاريخ اليوم 20 أبريل 2026، إلى تأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين" والذي يتألف من أصحاب ورواد الأعمال بغرض تكوين تكتل من رجال الأعمال والاقتصاديين بالحزب يكون بمثابة الذراع الاقتصادية العملية للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ورصد المشاكل التي يواجهها مناخ الأعمال في مصر والعمل على إيجاد وطرح الحلول المناسبة لها.

وكلف الدكتور السيد البدوى شحاته، في المادة الثانية من القرار المستشار بهجت الحسامي، عضو مجلس امناء بيت الخبرة الوفدي بالإشراف على تأسيس وتشكيل "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"، واختيار كوادرها وإعداد اللائحة الداخلية لها.