ألمانيا تلمح إلى الموافقة على توريد إسبانيا دبابات ليوبارد ألمانية الصنع لأوكرانيا

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ألمح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى موافقته على السماح لإسبانيا بتوريد دبابات ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا.

وخلال زيارته لمدينة رام الله الفلسطينية، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إنه لم يكن قد ورد قرار بعد من الحكومة الإسبانية بهذا الخصوص عند مغادرته ألمانيا أمس الاثنين.

كانت إسبانيا اشترت الدبابات من ألمانيا، وكما هو معتاد في مثل هذه الصفقات الخاصة بالسلاح ضمنت ألمانيا من خلال البند المعروف باسم بند المستخدم النهائي عدم توريد هذه الدبابات إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة الألمانية أولا.

يذكر أن الهيئة المسؤولة عن إصدار مثل هذه الموافقة وهي مجلس الأمن الاتحادي، يمكنها أن تتفق على هذه الخطوة عن طريق عقد جلسة أو بالتمرير، وقد صدرت مثل هذه الموافقة على سبيل المثال في واقعة توريد مدافع هاوتزر من المخزونات القديمة حيث تم السماح لإستونيا بتوريد هذه المدافع إلى أوكرانيا.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر:" لا أستطيع أن أستبق المراجعة، لكن المسار الرسمي واضح، وأنا أرى أنه يجب دعم أوكرانيا في مثل هذه الفترة الصعبة".

كانت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-اجنيس شتراك-تسيمرمان طالبت بسرعة الموافقة على هذه الخطوة.

كانت صحيفة "إلبايس" الإسبانية ذكرت مطلع الأسبوع الجاري أن إسبانيا تحضر لتوريد نحو 40 دبابابة قتالية طراز ليوبارد 2ايه4 إلى أوكرانيا.