محافظ أسوان يستقبل وفد الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السفيرة أندريا شتودر نائب مدير ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أوروبا بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والوفد المرافق لها.

جاء ذلك بحضور سفيرة سويسرا بمصر إيفون باومان، والدكتورة فاليري ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين الجانب السويسري ومحافظة أسوان، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP، والذي تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسري لتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفي، والسيل الجديد؛ ليخدم حوالي 50 ألف نسمة، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي تمت في المراحل السابقة والدروس المستفادة منها، والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي خدم حوالي 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة، ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسري.

وأشاد المحافظ، بالتعاون البناء والمثمر من الجانب السويسري في توجيه المنح لمشروعات هادفة َتنموية تحقق التنمية المستدامة للمناطق الأكثر احتياجاً، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تنفيذ مكوني الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة.

وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع الحيوي، الذي سيلبي احتياجات أهالي شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية، ويقضي على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى، مثل إنشاء كوبري السيل العلوي، ومشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقي كيما والسماد بطول 8 كيلو مترات، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 مترا، علاوة على مشروع الصرف الصحي الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، بما يضمه من شبكات الانحدار وخطوط الطرد، وسيتم إنشاء محطة الرفع بطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبليا.

من جانبها، أشارت السفيرة أندريا شتودر، إلى أن سويسرا سعيدة بالتعاون المثمر مع محافظة أسوان، حيث شهدنا اليوم تأثير مشاركتنا في توفير مياه الشرب بطريقة مستدامة لسكان مناطق خور عواضة، والأمبركاب، والخطارية بشرق المدينة، لافتة إلى أن نجاح المشروعات التي تمت يأتي نتيجة للدعم المتواصل من المحافظة، وتحقيق الشراكة في العديد من المحاور التنموية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى اللواء أشرف عطية درع المحافظة، والهدايا التذكارية للهوية البصرية لوفد وكالة التنمية السويسرية؛ تعبيراً عن شكره وتقديره لدورها الحيوي في خدمة المجتمع الأسواني.