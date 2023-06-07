إشبيلية يمدد عقد مدربه مينديليبار لموسم واحد

أعلن نادي إشبيلية الإسباني مساء الثلاثاء، تمديد عقد مدربه خوسيه لويس مينديليبار لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو 2024.

وجاء تجديد عقد المدرب بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.

وأنهى إشبيلية الدوري الإسباني في المركز الثاني عشر قبل أن يتوج باللقب القاري الأسبوع الماضي بالفوز بركلات الجزاء الترجيحية على روما الإيطالي في النهائي.

وتولى مينديليبار تدريب إشبيلية وهو على بعد نقطتين فقط من منطقة الهبوط بالدوري الإسباني، لكنه أبقى عليه في دوري الأضواء، قبل أن ينجح في الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وروما الإيطاليين في طريقه للفوز بلقب الدوري الأوروبي.