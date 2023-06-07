بوينج تحدد عيبا جديدا في طائرتها 787 دريملاينر

حددت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات عيبا جديدا في طائرتها 787 دريملاينر للرحلات الطويلة.

وقالت الشركة الثلاثاء إن بوينج تتحقق حاليا من عدد من الطائرات التي لم يتم تسليمها بعد للعملاء وقد تتطلب إعادة عمل قبل التسليم.

وأضافت بوينج في بيان: "نحن نفحص (طائرات) 787 في مخزوننا وسيتم إعادة العمل في الطائرات التي يتبين أن لديها حالة غير مطابقة قبل التسليم".

وقالت شركة الطيران العملاقة إن المشاكل ليست "مشكلة سلامة فورية للطيران وقد يستمر الأسطول في الخدمة في العمل" وأشارت إلى أن المشكلة لن تغير على الأرجح هدف التسليم للعام بأكمله.

وانخفضت أسهم بوينج بنحو 2% في غضون ذلك.

وتسببت طائرة دريملاينر، وهي واحدة من أهم طرازات طائرات بوينج، مرارا في مشاكل في السنوات الأخيرة. وبسبب عيوب الإنتاج المختلفة، لم يسمح بتسليم الطائرة للعملاء من مايو 2021 إلى أغسطس 2022.

وفي فبراير 2023، اضطرت بوينج إلى وقف عمليات التسليم مرة أخرى لبضعة أسابيع. وفي وقت إعادة الاعتماد الأخيرة، أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها ستفحص في المستقبل كل طائرة 787 يتم إنتاجها بشكل فردي.