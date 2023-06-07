ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون

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بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية بين بلديهما وأوجه التعاون.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في قصر السلام بجدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

وبحسب واس "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء التزام واشنطن بتعزيز شراكتها الأمنية مع السعودية، بما في ذلك المبيعات الدفاعية والتدريبات المشتركة ومكافحة انتشار الصواريخ والطيران المسير لدى جهات غير حكومية.

وقالت الوزارة في بيان حول العلاقات بين واشنطن والرياض، قبيل زيارة بلينكن للمملكة، إن التعاون مع السعودية من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي "يظل إحدى ركائز علاقتنا الثنائية".

وأضافت أن الشراكة الأمنية بين البلدين قائمة على "اهتمامنا المشترك بأمن منطقة الخليج ومنع أي قوة أجنبية أو إقليمية من تهديد المنطقة".