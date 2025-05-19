مصادر رفيعة المستوى: اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إن هناك اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمني المصري الموجود في قطر حاليا بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن جهودًا مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي بهدف وقف التصعيد في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهود تُبذل لإفساح المجال أمام مفاوضات الهدنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن اتخاذ قرار بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية.

جاء ذلك بعدما نقل موقع أكسيوس عن مسئولين إسرائيليين، قولهم إنّ المجلس السياسي والأمني قرر الأحد استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.

وأوضح المسئولون أن المساعدات ستنقل لغزة عبر منظمات دولية عدة حتى بدء عمل آلية المساعدات الجديدة 24 مايو الجاري.