إنتر يتعثر أمام لاتسيو ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة

أجّل فريق إنتر ميلان حسم لقب الدوري الإيطالي بعدما سقط في فخ تعادل مثير مع ضيفه لاتسيو بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة 37 من الموسم الحالي (2024-2025).

افتتح إنتر التسجيل عبر يان بيسيك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعادل بيدرو رودريغيز الكفة للاتسيو في الدقيقة 72. ثم عاد إنتر للتقدم من جديد بهدف دينزل دومفريس في الدقيقة 79، لكن بيدرو عاد مجددًا وسجّل هدف التعادل القاتل للاتسيو في الدقيقة 90.

بذلك، رفع إنتر رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر (79 نقطة)، والذي تعادل بدوره سلبيًا أمام بارما، لتتأجل هوية البطل إلى الجولة الأخيرة.

أما لاتسيو، فرفع رصيده إلى 65 نقطة وتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

وتُقام الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل، حيث يحل إنتر ضيفًا على مونزا، في نفس توقيت مباراة نابولي مع كالياري، ما ينذر بنهاية درامية لصراع اللقب.