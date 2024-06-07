فحص 1099 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة على مدار يومين في قرية عزبة جابر التابعة لمركز الزرقا.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان أصدره اليوم، أن القافلة شملت تسع عيادات طبية بعدد ثمانية تخصصات.

وتردد عليها 1099 مواطناً تلقوا خدمات الكشف والعلاج مجاناً، وتم تحويل أربع حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة واحدة.

كما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ224 حالة، وفحص 31 حالة بالأشعة، و14 حالة أخرى بالسونار، وتم إجراء 263 تحليلًا بمعمل الدم، و26 تحليلًا بمعمل الطفيليات.

كما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 99 مواطناً. وأضاف عبد الجواد أن القوافل العلاجية المجانية تُنظم أسبوعياً في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تشمل عددًا من العيادات المتنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل، ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم مجاناً.