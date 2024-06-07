الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عمليتن ضد سفينتين في البحر الأحمر

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، "إن القوات المسلحة(تابعة للجماعة) استهدفت سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع، أن استهداف السفينتين يأتي في "إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد".

وأشار المتحدث العسكري إلى أن العمليتين نفذتا "بعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية والبحرية وكانت الإصابة دقيقة".

وأكد استمرار قوات جماعته في تنفيذ العمليات العسكرية "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".