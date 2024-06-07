استطلاع: 40% من الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين

أفاد معهد أبحاث الرأي العام "يوجوف"، أمس الخميس، بأن نسبة الراغبين في الاعتراف بدولة فلسطين بين الألمان تبلغ 40%.

ووفقا لاستطلاع أجراه المعهد، فإن 2 من كل 5 أشخاص في ألمانيا يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للانباء.

وعارض 27% ممن شملهم الاستطلاع الاعتراف بدولة فلسطين، في حين قال 33% إنهم لم يقرروا بعد بشأن هذه القضية.

ولدى سؤالهم عن الهجمات على رفح، أكد 51% من المشاركين أنهم يؤيدون فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إسرائيل، فيما قال 26% من المشاركين إنهم يعارضون هذه العقوبات بشكل كامل أو جزئي.

وشارك 2295 شخصا في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو.

وسبق أن أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن الحكومة الألمانية لا تخطط حاليا للاعتراف بدولة فلسطين.

وحتى الثلاثاء، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.