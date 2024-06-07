يعتزم الوزير الإسرائيلي بيني جانتس الإدلاء ببيان مساء غدا السبت، من المتوقع أن يعلن فيه انسحابه من حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلا عن مكتب جانتس إنه سيدلي ببيان مساء غدا، ومن المتوقع أن يعلن فيه الانسحاب من الحكومة.

ومن المقرر أن تنتهي مساء السبت، المدة التي أمهلها جانتس لنتنياهو، من أجل تحديد استراتيجية واضحة للحرب على غزة.

وفي 19 مايو المنصرم منح جانتس نتنياهو مهلة حتى 8 يونيو الجاري، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة.

وكان حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة جانتس انضم إلى حكومة نتنياهو في 11 أكتوبر وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة تم إنشاء حكومة الحرب المصغرة.

لكن انسحابه من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، إذ أنه انضم إليها بينما كان لدى نتنياهو 64 صوتا من أعضاء الكنيست الـ 120.

ومن أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.

وسبق لجانتس أن طالب نتنياهو بوضع استراتيجية من 6 أهداف تتضمن: إعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة، وهزيمة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة، وتحديد بديل لحماس في غزة، وعودة سكان شمال إسرائيل إلى مستوطناتهم بحلول الأول من سبتمبر، والدفع بعملية التطبيع مع السعودية واعتماد خطة الخدمة العسكرية في إسرائيل.