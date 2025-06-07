عائلة عبدالحليم حافظ تنفي علمها بإقامة عرض بالهولوجرام للعندليب ضمن مهرجان موازين: لم يتواصل أحد معنا

أصدرت عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، بيانا توضيحيا، بشأن إعلانات متداولة تم نشرها عبر الصفحة الرسمية لمهرجان موازين توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية "الهولوجرام" يخصّ الفنان عبدالحليم حافظ، حيث نفت العائلة علمها بشأن العرض، وذلك من خلال الحساب الرسمي لمحمد شبانة نجل شقيق الفنان الراحل على موقع فيسبوك.

كانت إدارة الصفحة الرسمية لمهرجان موازين قد كتبت عبر موقع فيسبوك: "حين يمتزج الفن بالتكنولوجيا، يعود أحد عمالقة الطرب ليُحيي الزمن الجميل، بصيغة لا تشبه إلا المستقبل.. من تتوقعون أن يكون؟".

وأضاف بيان عائلة عبدالحليم: "وصل إلى عائلة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان موازين توحي من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية الهولوجرام يخصّ الفنان عبدالحليم حافظ".

وتابع: "حرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان موازين أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل".

كما أكدت العائلة في البيان أن "جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبدالحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

وأهابت عائلة عبدالحليم حافظ، بجميع الجهات، "احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية"، وقالت إنها "تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين".

كما ختم البيان "بشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبدالحليم حافظ الفني والإنساني"، مع التوقيع "عائلة الفنان عبدالحليم حافظ.. الصفحة الرسمية".