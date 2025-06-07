كفر الشيخ تستقبل 231 ألف طن قمح منذ بدء التوريد

صرح المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم بأن مواقع استلام القمح بالمحافظة استقبلت كميات جديدة من المحصول خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد الهابط أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ فتح باب التوريد بتاريخ 15 أبريل حتى اليوم بلغ 231 ألف طن قمح.

وأوضح أن استلام القمح خلال موسم 2025 الحالي يتم من خلال 26 موقعًا تابعة للجهات المسوقة، وهي: الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة. ويتم ذلك بمتابعة من اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال الهابط إن هناك غرفة عمليات مركزية قد شُكلت بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات تتعلق بعملية التوريد.

وأضاف أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين والموردين بانتظام، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من وزارة التموين