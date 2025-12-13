ارتفاع حصيلة غارة الاحتلال على سيارة غرب مدينة غزة إلى 4 شهداء وأكثر من 20 جريحا

أعلنت شبكة «قدس» الإخبارية، استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال لمركبة عند دوار النابلسي، غرب مدينة غزة.

وأفادت مراسلة «وفا»، بأن طيران الاحتلال المسيّر قصف مركبة عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعوا إلى المكان، ويجري العمل على إخلاء ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، اغتيال قيادي بارز في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» غرب مدينة غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القيادي البارز شارك مؤخراً في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح الحركة».

من جانبها، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن القيادي البارز هو رائد سعد، واغتيل في هجوم نُفذ باستخدام صاروخ صغير أُطلق من طائرة مسيرة.

ويعد سعد، من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قطاع غزة، وهو قائد ركن التصنيع بالكتائب.

وزعم جيش الاحتلال سابقًا، أنه اغتال سعد أثناء اقتحام مستشفى الشفاء العام الماضي