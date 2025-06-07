فتح الإعلامي ونجم الزمالك السابق، خالد الغندور، النار على أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تصريحاته المثيرة مؤخرا.

وقال الغندور، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" زيزو كان بيكذب على الناس كلها، وكتب تغريدة يقول فيها: (اللي عنده عقود ليه يطلعها، واللي عنده إمضاء ليه يطلعها)، مع العلم أن النادي الأهلي هو اللي عنده الإمضاء، فأكيد مش هيطلعها".

أضاف:" كان بيضحك على الناس وقال إنه ذهب إلى أمريكا للحصول على تأشيرة سياحة لأن زوجته ستلد هناك، وهذا الكلام غير صحيح ولا يصدقه جمهور الأهلي."

تابع الغندور:" زيزو كان يضحك على عمرو الجنايني ومجلس إدارة الأهلي ويقول لهم: (أنا ما مضيتش، واللي عنده عقد يطلعه".

أوضح:" عمرو الجنايني تحدث معنا كإعلاميين وكتب على صفحته: (أي حد معه عقد زيزو يطلعه)، ولكن في النهاية زيزو كان يضحك علينا جميعًا."

واختتم حديثه قائلاً:" كنت أتمنى من إبراهيم فايق أن يسأله لماذا كتب تلك التغريدات، ولماذا كان يضحك على الناس ويدعي أنه ذهب للسفارة للحصول على تأشيرة سياحة."