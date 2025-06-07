مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في أقوى هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين في غارات جوية روسية عنيفة على مدينة خاركيف، شرقي البلاد، صباح اليوم السبت، بحسب وكالة أسوشيتد برس(أب).

واشتمل الهجوم الروسي، وهو الأحدث في سلسلة الهجمات واسعة النطاق التي تشنها روسيا بشكل شبه يومي، على قنابل انزلاقية جوية مميتة.

ونقلت أسوشيتد برس عن عمدة خاركيف، إيهور تيريخوف، قوله إن الهجوم ألحق أضرارا بـ18 مبنى سكنيا و13 منزلا خاصا.

وأضاف تيريخوف أن خاركيف تعرضت للقصف بـ 48 مُسيرة طراز "شاهد"، وصاروخين وأربع قنبلة انزلاقية.

وقال العمدة في منشور عبر تطبيق تليجرام، إنه "أقوى هجوم" روسي على المدينة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وتابع: "تتعرض خاركيف لأقوى هجوم في تاريخ الحرب الشاملة بأكمله".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها نفذت ضربة ليلية استهدفت مواقع عسكرية أوكرانية، من بينها مستودعات ذخيرة، وورشات لتجميع الطائرات المسيّرة، ومحطات لإصلاح الأسلحة.

ولم يصدر أي تعليق من موسكو بشأن التقارير التي تحدثت عن وقوع ضحايا في خاركيف، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن صاروخين موجهين وثلاثة صواريخ أخرى وخمس قنابل طيران انسيابية و48 طائرة مسيرة استهدفت حيين في المدينة. وأضاف أن من بين الجرحى طفل رضيع وفتاة / 14 عاما/.

وأفاد مكتب الادعاء في خاركيف، في بيان نُشر على تليجرام، بأن ستة أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت أنقاض منشأة صناعية في حي كييف بخاركيف. وأوضح البيان أن الاتصال بالمحاصرين قد فُقد، وأن محاولات الإنقاذ لا تزال مستمرة منذ ساعات الظهيرة، دون أن تُفصح عن اسم المنشأة.

وفي مقاطعة دنيبروبتروفسك جنوبا، أصيبت امرأتان / 45 و88 عاما / وفقا لما أعلنه الحاكم المحلي سيرهي ليساك.

وفى المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 36 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في جنوب وغرب البلاد، بما في ذلك قرب العاصمة. وأفاد الحاكم المحلي أندريه فوروبيوف بأن حطام إحدى الطائرات المسيّرة أصاب مدنيَين اثنين في ضواحي موسكو.

وتشن روسيا هجمات عنيفة على أوكرانيا منذ الهجوم الذي شنته كييف داخل عمق الأراضي الروسية واستهدفت عدة مطارات يوم الأحد الماضي ما أسفر عن تدمير أكثر من 40 من الطائرات المقاتلة وطائرات الاستطلاع.بحسب جهاز المخابرات الأوكراني .

ووفقا لتقديرات جهاز الاستخبارات الأوكراني، فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.

وخلال مسار الحرب الأوكرانية، التي دخلت عامها الرابع في فبراير الماضي، ضمت روسيا بشكل غير قانوني أربع مناطق تقع شرقي أوكرانيا، أضافتها إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالقوة، من أوكرانيا أيضا، في عام 2014.

وتقع منطقة خاركيف على حدود خط الجبهة من الشرق، والحدود الروسية من الشمال، وغالبا ما تكون هدفا للهجمات الروسية.