إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها لـ محمد السنوار

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• داخل نفق تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي غزة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي

ادعت إذاعة عبرية، السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت جنوبي قطاع غزة على جثة تعتقد أنها تعود لمحمد السنوار، القيادي البارز في "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "عثرت قوات الجيش خلال الساعات الأخيرة على جثة مخرب، يُرجح أنها تعود لمحمد السنوار، وذلك في مجمع تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".

وأشارت إلى أنه تم العثور على الجثة داخل نفق، إلى جانب نحو 10 جثث أخرى لمن اسمتهم "مخربين".

وأضافت أن العثور على الجثث جاء "في إطار عملية خاصة ينفذها الجيش حاليا في محيط المستشفى الأوروبي".

وفي 13 مايو الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوما واسعا على محيط المستشفى الأوروبي بخان يونس.

ووقتها نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله إن "الهدف من الهجوم كان محمد السنوار".

ومحمد هو شقيق يحيى السنوار، الرئيس الأسبق للمكتب السياسي لـ"حماس" الذي اغتالته إسرائيل في 16 أكتوبر 2024.

وفي 19 مايو الفائت، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى أن الجيش اغتال محمد السنوار بقطاع غزة في 13 مايو، بينما لم تعقب "حماس" على ذلك نفيا أو تأكيدا.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.