اعتقالات جماعية واحتجاجات غاضبة في لوس أنجلوس بعد حملة مداهمات اتحادية تستهدف مهاجرين

بعد اعتقال السلطات الاتحادية للهجرة أكثر من 40 شخصا أمس الجمعة في أنحاء لوس أنجلوس، تجمّع محتجون أمام مركز احتجاز اتحادي مطالبين بالإفراج عنهم، قبل أن تتدخل الشرطة بعتاد مكافحة الشغب وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.

ونفّذ ضباط من إدارة الهجرة والجمارك مذكرات تفتيش في عدة مواقع، بما في ذلك خارج مستودع للملابس حيث شهد الموقع توترا شديدا، إذ حاول المتظاهرون منع الضباط من المغادرة. وانطلقت صفارات الإنذار فيما حاصر المحتجون سيارات الدفع الرباعي السوداء والمركبات التكتيكية. ورد الضباط بإلقاء قنابل صوتية في الشارع لتفريق المحتجين، الذين كانوا يهتفون ويوثقون المشهد بهواتفهم المحمولة. وحاول أحد المتظاهرين منع إحدى السيارات من المغادرة بالقوة.

وقالت ياسمين بيتس أوكيف، المتحدثة باسم تحقيقات الأمن الداخلي، إن 44 شخصا تم اعتقالهم لانتهاكات تتعلق بالهجرة في مواقع متعددة. وأضاف مكتب الادعاء العام أن رئيسة اتحاد العمال في كاليفورنيا تم اعتقالها وتوجيه تهمة لها بعرقلة عميل اتحادي أثناء الاحتجاج.

ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، هذه الحملة بأنها تهدف إلى "زرع الرعب" في ثاني أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان.