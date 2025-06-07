فانس يشير إلى أن ماسك يرتكب خطأ فادحا بمهاجمة ترامب ويحاول التقليل من شأن الهجمات

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن إيلون ماسك يرتكب "خطأ كبيرا" بمهاجمة الرئيس دونالد ترامب في عاصفة من المنشورات اللاذعة والتحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقوع خلاف بين الشخصيتين.

وحاول نائب الرئيس في مقابلة نشرت أمس الجمعة بعد مواجهة علنية للغاية بين أغنى رجل في العالم والرئيس الأمريكى الذي يعتقد أنه الأوسع نفوذا في العالم، أن يقلل من حجم الهجمات اللاذعة لماسك باعتباره "رجلا عاطفيا" أصيب بإحباط.

وقال فانس: "آمل أن يعود ماسك مجددا لموقعه. ربما يكون هذا غير محتمل الآن لأنه كان عنيفا للغاية".

وجاءت تصريحات فانس فيما حث جمهوريون آخرون ترامب وماسك ، اللذين كانا حليفين مقربين قبل شهور وكانا يمضيان معا وقتا طويلا، على إصلاح علاقتهما.

وأضاف فانس: "أعتقد أنه إذا هدأ إيلون قليلا، ستكون كل الأمور على ما يرام".