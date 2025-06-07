حادث سير يودي بحياة شخصين في تايوان

تايبيه 7 يونيو/حزيران(د ب أ)-انقلبت سيارة عقب اصطدامها بحافلة سياحية في منطقة سونجشان بالعاصمة التايوانية تايبيه، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا في السيارة، حسبما قالت الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن إدارة الإطفاء بمدينة تايبيه قالت إنها تلقت بلاغا بوقوع حادث سير نحو الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، ولدى وصولها إلى شارع فويوان، خلصت إلى أن سيارة اصطدمت بحافلة سياحية، مما تسبب في انقلاب السيارة وتعرضها لضرر بالغ.

وأنقذ رجال الإطفاء شخصين في السيارة السائق / 40 عاما/ ووالدته / 65 عاما/، وتم نقلهما للمستشفى.

ورغم جهود إنقاذهما، تم الإعلان عن وفاتهما لاحقا في المستشفى.

وقالت إدارة الإطفاء إن سائق الحافلة السياحية لم يصب بأذى، ولم يكن هناك ركاب على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.